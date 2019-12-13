ru
ua

В Шотландии хотят провести очередной референдум после выборов в Британии

Новости » В мире   

На следующей недели первый министр Никола Стерджен представит детальный демократический аргумент в пользу передачи власти

По ее словам, в связи с этим шотландцы должен сам решать, будет ли проведен очередной референдум о независимости.

Напомним, в обнародованном предвыборном манифесте Шотландской национальной партии (SNP), Стерджен пообещала избежать выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и отдать будущее страны в руки шотландцев.

Также лидер шотландского правительства Стерджен заявляла, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.

В Украине объявили траур в память о погибших при пожаре в Одессе В мире выросли продажи оружия
Читать все новости