В Шотландии хотят провести очередной референдум после выборов в Британии

По ее словам, в связи с этим шотландцы должен сам решать, будет ли проведен очередной референдум о независимости.

Напомним, в обнародованном предвыборном манифесте Шотландской национальной партии (SNP), Стерджен пообещала избежать выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и отдать будущее страны в руки шотландцев.

Также лидер шотландского правительства Стерджен заявляла, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.