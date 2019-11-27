Правительство Шотландии заявило о планах провести референдум о независимости

Фото: Никола Стерджен (ЕPA)

По словам Стерджен, Шотландия оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила о планах организовать референдум о независимости страны после победы на выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В обнародованном предвыборном манифесте Шотландской национальной партии (SNP), Стерджен пообещала избежать выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и отдать будущее страны в руки шотландцев.

В документе указано, что SNP в случае успеха на выборах пошлет "четкий" сигнал о том, что референдум о независимости нужно провести в следующем году.

По словам Стерджен, страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее.

Партии SNP удалось получить 35 мест на последних всеобщих выборах в 2017 году, что сделало ее третьей по величине партией в парламенте Великобритании.

Напомним, лидер шотландского правительства Стерджен заявляла, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.

Ранее Никола Стерджен заявила о необходимости проведения второго референдума о независимости Шотландии в 2020 году. По ее словам, британское правительство не имеет права блокировать запрос Шотландии.