У Шотландії хочуть провести черговий референдум після виборів в Британії

Фото: Нікола Стерджен (ЕPA)

Наступного тижня перший міністр Нікола Стерджен представить детальний демократичний аргумент на користь передачі влади

У п'ятницю, 13 грудня, лідер шотландської національної партії (SNP) Нікола Стерджен наступного тижня представить "детальний демократичний аргумент на користь передачі влади", який може дозволити провести другий референдум про незалежність Шотландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

Її коментарі послідували після суттєвої перемоги SNP в Шотландії, яка отримала 48 з 59 доступних місць. Консервативна і лейбористська партії втратили сім і шість місць відповідно.

"Ця приголомшлива перемога на виборах вчора ввечері підсилює і зміцнює мандат партії, який ми отримали від попередніх виборів, щоб запропонувати народу Шотландії вибір на користь свого майбутнього", - сказала Стерджен.

За її словами, у зв'язку з цим шотландські повинен сам вирішувати, чи буде проведено черговий референдум про незалежність.

"У цьому мандат йдеться, що саме шотландський парламент, а не уряд Вестмінстера, повинен вирішити, чи варто і коли повинен бути проведений новий референдум про незалежність", - заявила Стерджен.

Раніше вона заявляла, що "перспектива того, що Борис Джонсон або хто-небудь з цих безкомпромісних "брексітерів" стане прем'єр-міністром, безсумнівно, ще більше проілюструє різні шляхи в політичному відношенні, яких дотримується Шотландія і решта Великобританії".

Нагадаємо, в оприлюдненому передвиборному маніфесті Шотландської національної партії (SNP), Стерджен пообіцяла уникнути виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) і віддати майбутнє країни в руки шотландців.

Також лідер шотландського уряду Стерджен заявляла, що до 25 грудня звернеться до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії.