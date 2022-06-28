У Шотландії анонсували другий референдум про незалежність: коли відбудеться

Влада Шотландії запропонувала провести другий за рахунком референдум з питання незалежності Шотландії 19 жовтня у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

Як заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, це рішення буде піддано юридичній перевірці у Верховному суді, проте вона переконана у своїй правоті і успіху.

Виступаючи в парламенті Шотландії, Стерджен сказала, що обраний урядом шлях буде нелегким, але його треба пройти заради можливості вибирати власне майбутнє.

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Перший референдум, що пройшов в Шотландії у 2014 році, став можливий завдяки тому, що Лондон наділив шотландський уряд відповідними повноваженнями.

Однак за ті 8 років, що пройшли з часу першого референдуму, обидва британських прем'єра-консерватора - Тереза Мей і Борис Джонсон - незмінно відмовлялися давати дозвіл на проведення другого референдуму.

Проте Нікола Стерджен заявила, що починає процес врегулювання питання з другим голосуванням.

Тим часом лідери шотландської опозиції закликають першого міністра звернути увагу насамперед на нагальні проблеми шотландців, а не зациклюватися на референдумі.

Під час референдуму у 2016 році, 52% британських виборців підтримали вихід з ЄС, коли 62% шотландців голосували проти. Стерджен стверджує, що тоді Шотландію вивели з Союзу проти її волі.

Нагадаємо, навесні 2019 року Стерджен, під час виступу на весняній конференції Шотландської національної партії, заявила, що настав час зробити регіону вибір на користь незалежності. Вона підкреслювала, що Лондон не має заважати Шотландії в праві самовизначення.

РБК-Україна писало про те, що у 2020 році Шотландія планувала провести референдум про вихід зі складу Британії. У той час вибори планували провести в травні 2021 року.