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У Шостці під час загрози балістики пролунав вибух

Середа 16 липня 2025 17:44
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У Шостці під час загрози балістики пролунав вибух Ілюстративне фото: у Шостці під час загрози балістика пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 16 липня, у місті Шостка, що у Сумській області, пролунав вибух. Українців попереджали про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".

Близько 17:20 у низці областей було оголошено сигнал тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару.

А вже о 17:20 у мережі почали повідомляти про звуки вибуху у Шостці.

Водночас Повітряні сили попередили про ворожі розвідувальні дрони над Сумською областю.

"Ворожі розвідувальні БпЛА у Сумській області, в районі міста Шостка", - сказано у повідомленні.

Станом на 17:45 по областях оголошено відбій тривоги. Інформації про пошкодження чи поранених у Шостці - не надходило.

Обстріл Шостки

Нагадаємо, що ввечері, 12 липня, росіяни вдарили безпілотниками по Шосткинській громаді. Там внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення.

Крім того, вдень ворог ударив по області, унаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє жителів одного із сіл Великочорнецького старостату. Повідомлялося про руйнування і пошкоджені будинки.

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