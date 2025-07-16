У Шостці під час загрози балістики пролунав вибух

У середу, 16 липня, у місті Шостка, що у Сумській області, пролунав вибух. Українців попереджали про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".

Станом на 17:45 по областях оголошено відбій тривоги. Інформації про пошкодження чи поранених у Шостці - не надходило.

"Ворожі розвідувальні БпЛА у Сумській області, в районі міста Шостка", - сказано у повідомленні.

Водночас Повітряні сили попередили про ворожі розвідувальні дрони над Сумською областю.

А вже о 17:20 у мережі почали повідомляти про звуки вибуху у Шостці.

Близько 17:20 у низці областей було оголошено сигнал тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару.

Обстріл Шостки

Нагадаємо, що ввечері, 12 липня, росіяни вдарили безпілотниками по Шосткинській громаді. Там внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення.

Крім того, вдень ворог ударив по області, унаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє жителів одного із сіл Великочорнецького старостату. Повідомлялося про руйнування і пошкоджені будинки.

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