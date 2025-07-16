В Шостке во время угрозы баллистики прогремел взрыв во время угрозы баллистики

В среду, 16 июля, в городе Шостка, что в Сумской области, прогремел взрыв. Украинцев предупреждали об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".

Около 17:20 в ряде областей был объявлен сигнал тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.

А уже в 17:20 в сети начали сообщать о звуках взрыва в Шостке.

В то же время Воздушные силы предупредили о вражеских разведывательных дронах над Сумской областью.

"Вражеские разведывательные БпЛА в Сумской области, в районе города Шостка", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:45 по областям объявлен отбой тревоги. Информации о повреждениях или раненых в Шостке - не поступало.