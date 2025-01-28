Шоста ракетка України провалилася на старті турніру в Сінгапурі

WTA 250 Singapore Tennis Open, перше коло

Юлія Стародубцева – Татьяна Марія – 6:2, 1:6, 2:6

Шоста ракетка України, яка в оновленому рейтингу WTA втратила одразу 11 позицій та тепер є 111-ю ракеткою світу, не змогла здобути першу перемогу в 2025 році.

Хоча після першого сету поєдинку з лідеркою німецького жіночого тенісу, 73-ю в світі Татьяною Марією, здавалось, що для українки все завершиться добре.

Стародубцева вдало почала та легко забрала стартову партію, віддавши суперниці лише два гейми. Проте в другій все кардинально змінилось. Українка змогла взяти лише один гейм, програючи 0:5. У вирішальному третьому сеті німкеня також легко впоралася з українською опоненткою.

Матч тривав 2 години 4 хвилини. Це була перша очна зустріч тенісисток. Стародубцева залишає турнір вже після першого поєдинку.

Це третя поразка шостої ракетки України в 2025 році. Раніше вона поступалась на старті турніру в новозеландському Окленді та в першому колі Australian Open. А загалом це вже шоста поразка Стародубцевої поспіль. Вона не може виграти з 5 жовтня 2024 року, коли на старті кваліфікації турніру в китайському Ухані перемогла іншу німкеню – Лауру Зігемунд.