Шоста ракетка України провалилася на старті турніру в Сінгапурі

Юлія Стародубцева програла в стартовому колі турніру WTA 250 Singapore Tennis Open першій ракетці Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
WTA 250 Singapore Tennis Open, перше коло
Юлія Стародубцева – Татьяна Марія – 6:2, 1:6, 2:6
Шоста ракетка України, яка в оновленому рейтингу WTA втратила одразу 11 позицій та тепер є 111-ю ракеткою світу, не змогла здобути першу перемогу в 2025 році.
Хоча після першого сету поєдинку з лідеркою німецького жіночого тенісу, 73-ю в світі Татьяною Марією, здавалось, що для українки все завершиться добре.
Стародубцева вдало почала та легко забрала стартову партію, віддавши суперниці лише два гейми. Проте в другій все кардинально змінилось. Українка змогла взяти лише один гейм, програючи 0:5. У вирішальному третьому сеті німкеня також легко впоралася з українською опоненткою.
Матч тривав 2 години 4 хвилини. Це була перша очна зустріч тенісисток. Стародубцева залишає турнір вже після першого поєдинку.
Це третя поразка шостої ракетки України в 2025 році. Раніше вона поступалась на старті турніру в новозеландському Окленді та в першому колі Australian Open. А загалом це вже шоста поразка Стародубцевої поспіль. Вона не може виграти з 5 жовтня 2024 року, коли на старті кваліфікації турніру в китайському Ухані перемогла іншу німкеню – Лауру Зігемунд.
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