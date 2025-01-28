Шестая ракетка Украины провалилась на старте турнира в Сингапуре

WTA 250 Singapore Tennis Open, первый круг

Юлия Стародубцева - Татьяна Мария - 6:2, 1:6, 2:6

Шестая ракетка Украины, которая в обновленном рейтинге WTA потеряла сразу 11 позиций и теперь является 111-й ракеткой мира, не смогла одержать первую победу в 2025 году.

Хотя после первого сета поединка с лидером немецкого женского тенниса, 73-й в мире Татьяной Марией, казалось, что для украинки все завершится хорошо.

Стародубцева удачно начала и легко забрала стартовую партию, отдав сопернице лишь два гейма. Однако во второй все кардинально изменилось. Украинка смогла взять лишь один гейм, проигрывая 0:5. В решающем третьем сете немка также легко справилась с украинской оппоненткой.

Матч длился 2 часа 4 минуты. Это была первая очная встреча теннисисток. Стародубцева покидает турнир уже после первого поединка.

Это третье поражение шестой ракетки Украины в 2025 году. Ранее она уступала на старте турнира в новозеландском Окленде и в первом круге Australian Open. В целом это уже шестое поражение Стародубцевой подряд. Она не может выиграть с 5 октября 2024 года, когда на старте квалификации турнира в китайском Ухане победила другую немку - Лауру Зигемунд.