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На шоссе в США столкнулись около 40 автомобилей

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 21:02
На шоссе в США столкнулись около 40 автомобилей
Фото (Virginia State Police)

ДТП произошло в восточной Вирджинии из-за тумана и льда

В восточной Вирджинии из-за тумана и льда от 35 до 45 машин попали в дорожно-транспортное происшествие вследствие цепной реакции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Столпотворение автомобилей произошло в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами.

Полиция штата заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда. Правоохранители пока не сообщили о количестве пострадавших, но отметили, что люди получили травмы разной степени тяжести, в том числе и угрожающие жизни.

Напомним, в Соединенных Штатах в городе Сиэтл фургон въехал в супермаркет, в результате чего пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все пострадавшие были госпитализированы. По меньшей мере три человека находятся в критическом состоянии. По словам полицейского в округе Кинг Райана Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу, после чего пытались убежать.

Кроме того, на севере штата Нью-Йорк произошла авария, в ходе которой столкнулись по меньшей мере два автомобиля, в результате чего погибли 20 человек. На место происшествия выехали сотрудники Национального бюро по безопасности на транспорте, которые должны разобраться в случившемся.

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