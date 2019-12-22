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На шосе в США зіткнулися близько 40 автомобілів

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 21:02
На шосе в США зіткнулися близько 40 автомобілів
Фото (Virginia State Police)

ДТП сталося у східній Вірджинії через туман і лід

У східній Вірджинії через туман і лід від 35 до 45 машин потрапили в дорожньо-транспортну пригоду внаслідок ланцюгової реакції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Стовпотворіння автомобілів відбулося в 50 милях на схід від Річмонда закрив обидві сторони автомагістралі між штатами.

Поліція штату заявила, що масова аварія сталася через туман і лід. Правоохоронці поки не повідомили про кількість постраждалих, але відзначили, що люди отримали травми різного ступеня тяжкості, в тому числі і загрозливі життя.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах в місті Сіетл фургон в'їхав в супермаркет, в результаті чого постраждали щонайменше одинадцять осіб. Всі постраждалі були госпіталізовані. Щонайменше три людини знаходяться в критичному стані. За словами поліцейського в окрузі Кінг Райана Абботта, двоє підозрюваних в'їхали в магазин, щоб скоїти крадіжку, після чого намагалися втекти.

Крім того, на півночі штату Нью-Йорк сталася аварія, в ході якої зіткнулися щонайменше два автомобілі, в результаті чого загинули 20 осіб. На місце події виїхали співробітники Національного бюро з безпеки на транспорті, які повинні розібратися в тому, що трапилося.

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