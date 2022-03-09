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Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну

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Канада, Середа 09 березня 2022 17:52
Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну Фото: Shopify призупинила роботу Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найбільша канадська компанія електронної комерції Shopify Inc. тимчасово призупинила операції в Росії. Крім того, вона припинить стягувати комісію з українських продавців після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Shopify не стягуватиме плату з наших українських продавців і партнерів, - йдеться в заяві Shopify. - Оскільки мільйони українських біженців відчайдушно потребують підтримки, ми будемо вносити кошти для надання гуманітарної допомоги через нашого партнера Flexport".

Shopify приєднується до безлічі канадських і світових компаній, включаючи Mcdonald's і Starbucks, які в останні дні закрили магазини в Росії у відповідь на агресію України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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