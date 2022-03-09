Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну

Найбільша канадська компанія електронної комерції Shopify Inc. тимчасово призупинила операції в Росії. Крім того, вона припинить стягувати комісію з українських продавців після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Shopify не стягуватиме плату з наших українських продавців і партнерів, - йдеться в заяві Shopify. - Оскільки мільйони українських біженців відчайдушно потребують підтримки, ми будемо вносити кошти для надання гуманітарної допомоги через нашого партнера Flexport".

Shopify приєднується до безлічі канадських і світових компаній, включаючи Mcdonald's і Starbucks, які в останні дні закрили магазини в Росії у відповідь на агресію України.