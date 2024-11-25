Шольца висунули кандидатом на посаду канцлера Німеччини

Про це заявили глави СДПН Саскія Ескен та Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Рішення, ухвалене одноголосно, буде затверджено на партійній конференції, яка відбудеться 11 січня.

За словами Клінгбайля, висунення Шольца стало "спрямованим рішенням". Він також наголосив на відсутності досвіду роботи в уряді у кандидата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца, що, на думку керівництва СДПН, дає Шольцу додаткові переваги.

Ескен наголосила, що Шольц володіє необхідними якостями для керівництва країною, завдяки своєму "принциповому і рішучому" підходу. Вона також анонсувала майбутню "коротку, чітку і бойову" виборчу кампанію.

Останні тижні в СДПН супроводжувалися публічними дискусіями про те, чи варто замінити Шольца, чия популярність знизилася на тлі розпаду правлячої коаліції, на більш популярного міністра оборони Бориса Пісторіуса. Однак минулого четверга Пісторіус заявив, що не має наміру висуватися, тим самим відкривши шлях для одноголосної підтримки Шольца.

На майбутніх виборах до Бундестагу, запланованих на 23 лютого, уперше буде представлено чотирьох кандидатів на посаду канцлера. Крім Шольца, це Фрідріх Мерц від ХДС, Роберт Хабек від партії "Зелені" і Аліса Вайдель, чию кандидатуру керівництво "Альтернативи для Німеччини" (AfD) офіційно затвердить 7 грудня.