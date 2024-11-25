Шольца выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии

Об этом заявили главы СДПГ Саския Эскен и Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Решение, принятое единогласно, будет утверждено на партийной конференции, которая пройдет 11 января.

По словам Клингбайля, выдвижение Шольца стало "направленным решением". Он также отметил отсутствие опыта работы в правительстве у кандидата от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, что, по мнению руководства СДПГ, дает Шольцу дополнительные преимущества.

Эскен подчеркнула, что Шольц обладает необходимыми качествами для руководства страной, благодаря своему "принципиальному и решительному" подходу. Она также анонсировала предстоящую "короткую, четкую и боевую" избирательную кампанию.

Последние недели в СДПГ сопровождались публичными дискуссиями о том, стоит ли заменить Шольца, чья популярность снизилась на фоне распада правящей коалиции, на более популярного министра обороны Бориса Писториуса. Однако в прошлый четверг Писториус заявил, что не намерен выдвигаться, тем самым открыв путь для единогласной поддержки Шольца.

На предстоящих выборах в Бундестаг, запланированных на 23 февраля, впервые будут представлены четыре кандидата на пост канцлера. Помимо Шольца, это Фридрих Мерц от ХДС, Роберт Хабек от партии "Зеленые" и Алиса Вайдель, чью кандидатуру руководство "Альтернативы для Германии" (AfD) официально утвердит 7 декабря.