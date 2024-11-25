Шольца выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Олафа Шольца своим основным кандидатом на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах.
Об этом заявили главы СДПГ Саския Эскен и Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Решение, принятое единогласно, будет утверждено на партийной конференции, которая пройдет 11 января.
По словам Клингбайля, выдвижение Шольца стало "направленным решением". Он также отметил отсутствие опыта работы в правительстве у кандидата от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, что, по мнению руководства СДПГ, дает Шольцу дополнительные преимущества.
Эскен подчеркнула, что Шольц обладает необходимыми качествами для руководства страной, благодаря своему "принципиальному и решительному" подходу. Она также анонсировала предстоящую "короткую, четкую и боевую" избирательную кампанию.
Последние недели в СДПГ сопровождались публичными дискуссиями о том, стоит ли заменить Шольца, чья популярность снизилась на фоне распада правящей коалиции, на более популярного министра обороны Бориса Писториуса. Однако в прошлый четверг Писториус заявил, что не намерен выдвигаться, тем самым открыв путь для единогласной поддержки Шольца.
На предстоящих выборах в Бундестаг, запланированных на 23 февраля, впервые будут представлены четыре кандидата на пост канцлера. Помимо Шольца, это Фридрих Мерц от ХДС, Роберт Хабек от партии "Зеленые" и Алиса Вайдель, чью кандидатуру руководство "Альтернативы для Германии" (AfD) официально утвердит 7 декабря.
Выборы в Германии
В начале ноября в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как канцлер Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера (представитель партии СДПГ).
8 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил министрам документы об увольнении.
В ответ Олаф Шольц заявил о готовности вынести вопрос доверия к правительству на рассмотрение Бундестага. В то же время немецкие оппозиционные партии рассматривают возможность создания новой коалиции с участием партии Шольца, но без его личного участия.
Стоит отметить, что досрочные выборы в Германии могут повлиять не только на внутреннюю политику страны, но и на ее внешнеполитические позиции, в частности в отношениях с Украиной. Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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