Шольца запросили відвідати Україну, - Єрмак

"Я вважаю, що Німеччина має історичний шанс - показувати в боротьбі з нинішнім фашизмом, що вони на стороні добра і вільного світу. Я не думаю, що дуже скоро у них з'явиться така ж можливість", - сказав глава ОП.

Також за словами Єрмака, з урахуванням обставин, що склалася, більш ймовірним є візит канцлера Шольца в Україну, ніж візит президента Володимира Зеленського до Німеччини, і відповідна пропозиція направлена німецькому канцлеру.