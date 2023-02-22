Шольца пригласили посетить Украину, - Ермак

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина .

"Я считаю, что Германия имеет исторический шанс - показывать в борьбе с нынешним фашизмом, что они на стороне добра и свободного мира. Я не думаю, что очень скоро у них появится такая же возможность", - сказал глава ОП.

Также по словам Ермака, с учетом сложившихся обстоятельств более вероятен визит канцлера Шольца в Украину, чем визит президента Владимира Зеленского в Германию, и соответствующее предложение направлено немецкому канцлеру.