У Шольца заговорили про "дипломатію" з РФ. Мельник нагадав, як вирішуються війни

У Соціал-демократичній партії Німеччини знову заговорили про "дипломатію" з Росією. Заступник міністра закордонних справ нагадав партії канцлера Олафа Шольца, як насправді вирішуються війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецьке видання ZDF .

Видання оприлюднило внутрішній документ партії Шольца в якому сказано про те, що війни нібито не вирішуються на полі бою через що необхідно шукати дипломатичні рішення.

"Навіть якщо зі зрозумілих причин довіри до російського керівництва більше немає, дипломатичні переговори мають залишатися можливими. З Росією вже досягнуто домовленостей щодо обміну полоненими та зернового коридору. Важливо спиратися на ці підходи, наприклад, у галузі контролю над озброєннями", - сказано в документі.

В партії заявили про важливість "політики малих кроків" шляхом дипломатії з Росією.

Водночас політики наголосили на продовженні підтримки України й необхідності усіх дій, які б переконали Росію укласти мирну угоду з територіальною цілісністю України, її майбутньою безпекою й відповідальністю для військових злочинців.

Також партія зобов'язується надавати Україні фінансову, гуманітарну, дипломатичну та військову підтримку, зокрема навчати солдатів.

Реакція Мельника

"Війни майже завжди вирішуються на полі бою. Німеччина має знати про це краще", - відзначив дипломат.