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У Шольца заговорили о "дипломатии" с РФ. Мельник напомнил, как решаются войны

Новина українською →
Четверг 12 января 2023 13:45
У Шольца заговорили о "дипломатии" с РФ. Мельник напомнил, как решаются войны Фото: Андрей Мельник, заместитель министра иностранных дел (mfa gov ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Социал-демократической партии Германии снова заговорили о "дипломатии" с Россией. Заместитель министра иностранных дел напомнил партии канцлера Олафа Шольца, как действительно решаются войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание ZDF.

Издание обнародовало внутренний документ партии Шольца, в котором сказано о том, что войны якобы не решаются на поле боя из-за чего необходимо искать дипломатические решения.

"Даже если по понятным причинам доверия к российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными. С Россией уже достигнуты договоренности по обмену пленными и зерновому коридору. Важно опираться на эти подходы, например, в области контроля над вооружениями", - сказано в документе .

В партии заявили о важности "политики малых шагов" по пути дипломатии с Россией.

В то же время политики отметили продолжение поддержки Украины и необходимость всех действий, которые бы убедили Россию заключить мирное соглашение с территориальной целостностью Украины, ее будущей безопасностью и ответственностью для военных преступников.

Также партия обязуется оказывать Украине финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную поддержку, в том числе обучать солдат.

Реакция Мельника

"Войны почти всегда разрешаются на поле боя. Германия должна знать об этом лучше", - отметил дипломат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно призвал Германию разрешить передачу германских танков Украине от других стран.

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