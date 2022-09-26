У Шольца виявили коронавірус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

За словами прес-секретаря Шольца Штеффена Хебестрейта, у канцлера легкі симптоми, і його негайно помістили в ізолятор.

"Він скасував усі публічні виступи цього тижня, але планує віртуально брати участь у внутрішніх урядових засіданнях", - сказав речник німецького уряду.

Шольц повернувся з дводенної офіційної поїздки до країн Перської затоки в неділю, 27 вересня, а раніше був на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, 21 липня захворів на COVID-19 президент США Джо Байден, у нього були легкі симптоми коронавірусної хвороби.

Через тиждень повідомлялося, що він вилікувався і мав намір повернутися до роботи в нормальному режимі.

Пізніше у Байдена знову виявили COVID-19. До цього кілька днів поспіль його тести показували негативний результат.