У Шольца обнаружили коронавирус
У канцлера Германии Олафа Шольца положительный результат на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
По словам пресс-секретаря Шольца Штеффена Хебестрейта, у канцлера легкие симптомы, и он немедленно был помещен в изолятор.
"Он отменил все публичные выступления на этой неделе, но планирует виртуально участвовать во внутренних правительственных заседаниях", - сказал спикер немецкого правительства.
Шольц вернулся из двухдневной официальной поездки в страны Персидского залива в воскресенье, 27 сентября, а до этого был на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Напомним, 21 июля заболел COVID-19 президент США Джо Байден, у него были легкие симптомы коронавирусной болезни.
Спустя неделю сообщалось, что он вылечился и был намерен вернуться к работе в нормальном режиме.
Позже у Байдена снова обнаружили COVID-19. До этого несколько дней его тесты показывали отрицательный результат.
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