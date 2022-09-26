У Шольца обнаружили коронавирус

У канцлера Германии Олафа Шольца положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

По словам пресс-секретаря Шольца Штеффена Хебестрейта, у канцлера легкие симптомы, и он немедленно был помещен в изолятор.

"Он отменил все публичные выступления на этой неделе, но планирует виртуально участвовать во внутренних правительственных заседаниях", - сказал спикер немецкого правительства.

Шольц вернулся из двухдневной официальной поездки в страны Персидского залива в воскресенье, 27 сентября, а до этого был на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Напомним, 21 июля заболел COVID-19 президент США Джо Байден, у него были легкие симптомы коронавирусной болезни.

Спустя неделю сообщалось, что он вылечился и был намерен вернуться к работе в нормальном режиме.

Позже у Байдена снова обнаружили COVID-19. До этого несколько дней его тесты показывали отрицательный результат.