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У Шольца не подтверждают визит в Украину на этой неделе

Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Правительство Германии не может подтвердить планы по визиту канцлера Олафа Шольца в Украину, который, по данным СМИ, должен состояться на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянским премьером Марио Драги должны посетить Киев в четверг, 16 июня.

"Мы до сих пор этого не подтверждаем", - заявил представитель немецкого правительства.

Шольц еще не был в Украине с начала войны, за что подвергся критике за границей за свою осторожность в поставках тяжелого вооружения. Внутри страны возросло недовольство его политикой со стороны партнеров по коалиции.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили о планах Шольца посетить Украину до саммита лидеров "Большой семерки", который пройдет 26-28 июня.

Также стало известно, что у Эммануэля Макрона нет четких планов посещать Киев.

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ГерманияВизит в УкраинуОлаф Шольц