У Шольца не підтверджують візит до України цього тижня

Уряд Німеччини не може підтвердити плани щодо візиту канцлера Олафа Шольца в Україну, який, за даними ЗМІ, має відбутися цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначимо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та італійським прем'єром Маріо Драгі мають відвідати Київ у четвер, 16 червня.
"Ми досі цього не підтверджуємо", - заявив представник німецького уряду.
Шольц ще не був в Україні з початку війни, за що піддався критиці за кордоном за свою обережність у поставках важкого озброєння. Всередині країни зросло невдоволення його політикою з боку партнерів по коаліції.
Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили про плани Шольца відвідати Україну до саміту лідерів "Великої сімки", який пройде 26-28 червня.
Також стало відомо, що у Еммануеля Макрона немає чітких планів відвідувати Київ.
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