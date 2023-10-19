Шольца обурила заява Путіна щодо Ізраїлю: "Більш цинічним це справді не буває"

Глава уряду ФРН відреагував на висловлювання очільника Кремля, який фактично засудив Ізраїль та висловив підтримку ХАМАС.

Так, Шольца "обурило" те, що Путін, який продовжує вести жорстоку широкомасштабну війну проти України, у своїх заявах щодо операції ізраїльської армії став "скаржитися на жертви серед місцевого населення".

"Більш цинічним, ніж це, справді не буває", - наголошує німецький канцлер.

Скандальні заяви Путіна про війну в Ізраїлі

Зазначимо, що російський диктатор неодноразово критикував Ізраїль за військову операцію проти бойовиків угруповання ХАМАС, які 7 жовтня розпочали масштабний напад на країну.

Так, зокрема, Путін розповідав про "заняття Ізраїлем споконвічно палестинської землі". Також керівник Кремля виступав із пропозиціями створити державу Палестину зі столицею у Східному Єрусалимі.

Крім того, російський диктатор цинічно закликав Ізраїль та ХАМАС до припинення вогню, щоб "мінімізувати жертви серед цивільного населення".

Додамо, що бойовики ХАМАС після цього подякували главі Кремля "за таку позицію".