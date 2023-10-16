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Нетаньяху провів переговори з Путіним

Понеділок 16 жовтня 2023 20:28
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Нетаньяху провів переговори з Путіним Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сьогодні, 16 жовтня, провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це сказано в заяві канцелярії глави ізраїльського уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У відомстві поки не розкривають подробиць переговорів Путіна та Нетаньяху

Скандальні заяви глави Кремля

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово критикував Ізраїль за операцію проти бойовиків ХАМАСу.

Зокрема, він розповідав про "заняття Ізраїлем споконвічно палестинської землі", пропонував створити державу Палестину зі столицею у Східному Єрусалимі.

Також диктатор цинічно закликав сторони до припинення вогню, щоб "мінімізувати жертви серед цивільного населення".

У відповідь бойовики ХАМАС дякували главі Кремля "за таку позицію".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС вторгся на територію Ізраїлю, вбивав та викрадав мирних жителів. Відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

В одному з населених пунктів Ізраїлю вони вбили близько 40 немовлят та дітей.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти ХАМАСу, в рамках якої по Сектору Газа було завдано низки ракетних ударів.

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