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Шольца возмутило заявление Путина об Израиле: "Циничнее действительно не бывает"

Фото: Олаф Шольц канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Канцлер Германии Олаф Шольц резко раскритиковал заявления российского диктатора Владимира Путина, который осуждал действия Израиля по отражению нападения группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Глава правительства ФРГ отреагировал на высказывания руководителя Кремля, который фактически осудил Израиль и выразил поддержку ХАМАС.

Так, Шольца "возмутило" то, что Путин, который продолжает вести жестокую широкомасштабную войну против Украины, в своих заявлениях относительно операции израильской армии стал "жаловаться на жертвы среди местного населения".

"Нет ничего более циничного, чем это", - подчеркивает немецкий канцлер.

Скандальные заявления Путина о войне в Израиле

Отметим, что российский диктатор неоднократно критиковал Израиль за военную операцию против боевиков группировки ХАМАС, которые 7 октября начали масштабное нападение на страну.

Так, в частности, Путин рассказывал о "занятии Израилем исконно палестинской земли". Также руководитель Кремля выступал с предложениями создать государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, российский диктатор цинично призывал Израиль и ХАМАС к прекращению огня, чтобы "минимизировать жертвы среди гражданского населения".

Добавим, что боевики ХАМАС после этого поблагодарили главу Кремля "за такую позицию".

Ранее сообщалось, что 16 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с Путиным. В канцелярии главы израильского правительства не раскрывали подробностей беседы.

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Владимир ПутинИзраильОлаф Шольц