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У Шольца назвали "законним" звільнення Криму німецькими танками

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Німеччина, П'ятниця 27 січня 2023 19:48
У Шольца назвали "законним" звільнення Криму німецькими танками Фото: генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт (facebook.com/KuehniKev)
Автор: Тетяна Зарембо

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт вважає, що немає жодних обмежень щодо територій, які Україна може звільнити за допомогою німецьких танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.de.

"Україна бореться за відновлення контролю над своєю територією. Ось у чому справа, і Україна має рацію", - сказав Кюнерт в ефірі Frühstart.

Як зазначив він в інтерв'ю, Крим, як й інші анексовані території на півдні та сході країни, належать державі Україна. І заяви української влади про те, що це їхні території, які вони повинні знову контролювати, цілком законні.

"Проте Україна сама визначає свої цілі війни, а з ними і питання, коли настане момент для домовленостей", - зауважив лідер провладної партії щодо питання про тривалість німецької збройової допомоги.

Він неодноразово наголошував, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і саме з таким питанням Кюнерт звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, захищаючи змінене ставлення своєї партії до поставок танків.

"Президенту Володимиру Путіну не можна дозволяти трактувати війну. Ми не повинні дозволити йому класифікувати окремі поставки зброї як вступ у війну і дозволити збентежити нас цим", - відповів Кюнерт на те, що кожну додаткову поставку в Москві називають новою ескалацією.

Проте, за словами очільника СДПН, правильним буде не допустити ситуації, коли російське керівництво захоче вийти зі стресової ситуації ще гірше, ніж це вже є.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Німеччина планує передати танки Leopard 2 для ЗСУ вже до кінця березня. Міністр оборони Борис Пісторіус переконаний, що це відбудеться вчасно, аби зміцнити Україну.

Нагадаємо, ми писали, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. За словами представника Міністерства оборони Німеччини, навчання для ЗСУ триватимуть протягом 8 тижнів.

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