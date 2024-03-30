Шольц звернувся до німців щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до німців з закликом підтримувати Україну заради справедливого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шольца під час звернення з нагоди Великодня, якого цитує ZDF.
протягом багатьох десятиліть підтримувався завдяки дотриманню принципу - кордони держав не можна змінювати за допомогою сили. Але, як наголосив канцлер, російський диктатор Володимир Путін порушив цей принцип.
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Нещодавно Берлін надав Україні новий пакет військової допомоги.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, хоча дискусії щодо цього питання ще тривають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.