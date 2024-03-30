Шольц звернувся до німців щодо війни в Україні

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нещодавно Берлін надав Україні новий пакет військової допомоги.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, хоча дискусії щодо цього питання ще тривають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.