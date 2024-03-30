Шольц обратился к немцам касательно войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к немцам с призывом поддерживать Украину ради справедливого мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шольца во время обращения по случаю Пасхи, которого цитирует ZDF.
на протяжении многих десятилетий поддерживался благодаря соблюдению принципа - границы государств нельзя менять с помощью силы. Но, как подчеркнул канцлер, российский диктатор Владимир Путин нарушил этот принцип.
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.
Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.
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