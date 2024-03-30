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Шольц звернувся до німців щодо війни в Україні

Берлін, Субота 30 березня 2024 14:28
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Шольц звернувся до німців щодо війни в Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до німців з закликом підтримувати Україну заради справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шольца під час звернення з нагоди Великодня, якого цитує ZDF.

"Світ без свободи означає пригнічення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир - стільки, скільки потрібно", - сказав канцлер.

Під час свого звернення до німців він наголосив, що підтримка України важлива також для безпеки Німеччини.

Шольц заявив, що мир у Європі протягом багатьох десятиліть підтримувався завдяки дотриманню принципу - кордони держав не можна змінювати за допомогою сили. Але, як наголосив канцлер, російський диктатор Володимир Путін порушив цей принцип.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нещодавно Берлін надав Україні новий пакет військової допомоги.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, хоча дискусії щодо цього питання ще тривають.

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Війна в Україні Олаф Шольц
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