Шольц звернувся до німців щодо війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шольца під час звернення з нагоди Великодня, якого цитує ZDF.

"Світ без свободи означає пригнічення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир - стільки, скільки потрібно", - сказав канцлер.

Під час свого звернення до німців він наголосив, що підтримка України важлива також для безпеки Німеччини.