Шольц обратился к немцам касательно войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к немцам с призывом поддерживать Украину ради справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шольца во время обращения по случаю Пасхи, которого цитирует ZDF.

"Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - столько, сколько нужно", - сказал канцлер.

Во время обращения к немцам он подчеркнул, что поддержка Украины важна также для безопасности Германии.