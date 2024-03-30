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Шольц обратился к немцам касательно войны в Украине

Берлин, Суббота 30 марта 2024 14:28
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Шольц обратился к немцам касательно войны в Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к немцам с призывом поддерживать Украину ради справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шольца во время обращения по случаю Пасхи, которого цитирует ZDF.

"Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - столько, сколько нужно", - сказал канцлер.

Во время обращения к немцам он подчеркнул, что поддержка Украины важна также для безопасности Германии.

Шольц заявил, что мир в Европе на протяжении многих десятилетий поддерживался благодаря соблюдению принципа - границы государств нельзя менять с помощью силы. Но, как подчеркнул канцлер, российский диктатор Владимир Путин нарушил этот принцип.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.

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Война в Украине Олаф Шольц
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