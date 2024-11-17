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Шольц зробив заяву про Україну перед відправкою на саміт G20

Неділя 17 листопада 2024 19:23
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Шольц зробив заяву про Україну перед відправкою на саміт G20 Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вже завтра у Бразилії розпочнеться саміт лідерів країн G20, де зокрема обговорюватиметься російсько-українська війна. Україна, у свою чергу, може розраховувати на багатьох друзів, особливо на Німеччину.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Він написав, що було б ілюзією з боку російського диктатора Володимира Путіна вважати, що підтримка України ослабне. Таким чином, Шольц запустив меседж перед зустріччю G20, на якій він буде безпосередньо присутній.

"Україна може розраховувати на багатьох друзів у світі - особливо на Німеччину. З боку Путіна було б ілюзією вважати, що наша підтримка ослабне. Це важливе послання для зустрічі G20, на яку я зараз прямую", - йдеться у його публікації.

Нагадаємо, у середу 13 листопада президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що позицію України на саміті G20 буде представлено у всіх відповідних дискусіях. Про це він сказав після розмови із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"І також обговорили підготовку зустрічі G20 у Бразилії - вже наступного тижня. Домовляємося з партнерами, щоб позиція України була представлена у всіх відповідних дискусіях. Тільки разом світ здатний гарантувати справді надійний мир та тривалий спокій для міжнародних відносин", - зазначив президент.

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