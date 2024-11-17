Шольц зробив заяву про Україну перед відправкою на саміт G20

Вже завтра у Бразилії розпочнеться саміт лідерів країн G20, де зокрема обговорюватиметься російсько-українська війна. Україна, у свою чергу, може розраховувати на багатьох друзів, особливо на Німеччину.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Він написав, що було б ілюзією з боку російського диктатора Володимира Путіна вважати, що підтримка України ослабне. Таким чином, Шольц запустив меседж перед зустріччю G20, на якій він буде безпосередньо присутній. "Україна може розраховувати на багатьох друзів у світі - особливо на Німеччину. З боку Путіна було б ілюзією вважати, що наша підтримка ослабне. Це важливе послання для зустрічі G20, на яку я зараз прямую", - йдеться у його публікації.