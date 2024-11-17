ua en ru
Вс, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц сделал заявление об Украине перед отправкой на саммит G20

Воскресенье 17 ноября 2024 19:23
UA EN RU
Шольц сделал заявление об Украине перед отправкой на саммит G20 Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Уже завтра в Бразилии начнется саммит лидеров стран G20, где в том числе будет обсуждаться российско-украинская война. Украина в свою очередь, может рассчитывать на многих друзей, особенно на Германию.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Он написал, что было бы иллюзией со стороны российского диктатора Владимира Путина полагать, что поддержка Украины ослабнет. Таким образом, Шольц запустил месседж перед встречей G20, на которой он непосредственно будет присутствовать.

"Украина может рассчитывать на многих друзей в мире - особенно на Германию. Со стороны Путина было бы иллюзией полагать, что наша поддержка ослабнет. Это важное послание для встречи G20, на которую я сейчас направляюсь", - говорится в его публикации.

Напомним, в среду 13 ноября президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что позиция Украины на саммите G20 будет представлена во всех соответствующих дискуссиях. Об этом он сказал после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"И также обсудили подготовку встречи G20 в Бразилии - уже на следующей неделе. Договариваемся с партнерами, чтобы позиция Украины была представлена во всех соответствующих дискуссиях. Только вместе мир способен гарантировать действительно надежный мир и продолжительное спокойствие для международных отношений", - отметил президент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20 Война в Украине Олаф Шольц
NEWS
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
Пилоты F-16 сбили 10 воздушных целей во время массированной атаки РФ, - Зеленский
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу