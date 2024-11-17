Шольц сделал заявление об Украине перед отправкой на саммит G20

Уже завтра в Бразилии начнется саммит лидеров стран G20, где в том числе будет обсуждаться российско-украинская война. Украина в свою очередь, может рассчитывать на многих друзей, особенно на Германию.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Он написал, что было бы иллюзией со стороны российского диктатора Владимира Путина полагать, что поддержка Украины ослабнет. Таким образом, Шольц запустил месседж перед встречей G20, на которой он непосредственно будет присутствовать. "Украина может рассчитывать на многих друзей в мире - особенно на Германию. Со стороны Путина было бы иллюзией полагать, что наша поддержка ослабнет. Это важное послание для встречи G20, на которую я сейчас направляюсь", - говорится в его публикации.