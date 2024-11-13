На саміті G20 позиція України буде представлена в усіх відповідних дискусіях, - Зеленський
Наступного тижня в Бразилії відбудеться саміт G20. Україна домовляється із партнерами, щоб її позиція була представлена в усіх відповідних дискусіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський розповів про сьогоднішню розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Німеччина - лідер у підтримці саме ППО. І ми обговорили зараз постачання ще однієї системи IRIS-T і роботу надалі над розвитком повітряного щита", - розповів президент.
Зеленський та Шольц також обговорили формат "Рамштайн". За словами глави держави, ця співпраця принесла багато користі Україні та всім партнерам.
"І також обговорили підготовку зустрічі G20 в Бразилії - вже наступного тижня. Домовляємось із партнерами, щоб позиція України була представлена в усіх відповідних дискусіях. Тільки разом світ здатен гарантувати справді надійний мир і тривалий спокій для міжнародних відносин", - зазначив президент.
Саміт G20 у Бразилії
Нагадаємо, 18-19 листопада у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбудеться саміт G20.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні саміту G20 нагадав про позицію "нічого про Україну без України".
Він зазначив, що Україна має позицію щодо досягнення справедливого миру. Київ не прийме жодну ініціативу, яку розробили без України.
Він також наголосив, що Україна не погодиться на жодні компроміси з територіальною цілісністю та суверенітетом України.
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