На саміті G20 позиція України буде представлена в усіх відповідних дискусіях, - Зеленський

Наступного тижня в Бразилії відбудеться саміт G20. Україна домовляється із партнерами, щоб її позиція була представлена в усіх відповідних дискусіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів про сьогоднішню розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Німеччина - лідер у підтримці саме ППО. І ми обговорили зараз постачання ще однієї системи IRIS-T і роботу надалі над розвитком повітряного щита", - розповів президент.

Зеленський та Шольц також обговорили формат "Рамштайн". За словами глави держави, ця співпраця принесла багато користі Україні та всім партнерам.

"І також обговорили підготовку зустрічі G20 в Бразилії - вже наступного тижня. Домовляємось із партнерами, щоб позиція України була представлена в усіх відповідних дискусіях. Тільки разом світ здатен гарантувати справді надійний мир і тривалий спокій для міжнародних відносин", - зазначив президент.