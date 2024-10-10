Шольц зробив заяву щодо поставок зброї Ізраїлю

"Ми постачали і будемо постачати зброю. Ми прийняли рішення в уряді, які також забезпечать подальші поставки в найближчому майбутньому", - заявив Шольц.

Варто також нагадати, що нещодавно коаліційне об'єднання ХДС/ХСС звинувачувало німецький уряд у нездатності підтримати Ізраїль.

Як заявив Мерц, "велика кількість компаній" звернулася з письмовими документами, в яких зазначалося, що заявки на отримання ліцензій були подані, але не були розглянуті федеральним урядом протягом місяців.