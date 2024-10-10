Шольц зробив заяву щодо поставок зброї Ізраїлю

Німеччиа надалі буде продовжувати надання зброї Ізраїлю. Таке рішення прийняв німецький уряд.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Tagesschau.
"Ми постачали і будемо постачати зброю. Ми прийняли рішення в уряді, які також забезпечать подальші поставки в найближчому майбутньому", - заявив Шольц.
Варто також нагадати, що нещодавно коаліційне об'єднання ХДС/ХСС звинувачувало німецький уряд у нездатності підтримати Ізраїль.
Як заявив Мерц, "велика кількість компаній" звернулася з письмовими документами, в яких зазначалося, що заявки на отримання ліцензій були подані, але не були розглянуті федеральним урядом протягом місяців.
Ізраїльська армія протягом останнього місяця ліквідувала кількох лідерів ісламських угруповань, яких підтримує Іран. 31 липня в Тегерані було вбито керівника іранського Корпусу вартових ісламської революції Ісмаїла Ганію.
А 27 вересня ізраїльські ВПС завдали удару по передмістю Бейрута, вбивши лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. У відповідь Іран випустив 180 ракет по Ізраїлю, але без значних втрат.
Прем'єр-міністр Нетаньяху пообіцяв відповісти, включно з можливими ударами по іранських нафтових і ядерних об'єктах.
Байден намагається відмовити Ізраїль від реалізації таких планів, щоб не напружувати ситуацію.
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