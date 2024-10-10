UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Шольц зробив заяву щодо поставок зброї Ізраїлю

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німеччиа надалі буде продовжувати надання зброї Ізраїлю. Таке рішення прийняв німецький уряд.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Tagesschau.

"Ми постачали і будемо постачати зброю. Ми прийняли рішення в уряді, які також забезпечать подальші поставки в найближчому майбутньому", - заявив Шольц.

Варто також нагадати, що нещодавно коаліційне об'єднання ХДС/ХСС звинувачувало німецький уряд у нездатності підтримати Ізраїль. 

Як заявив Мерц, "велика кількість компаній" звернулася з письмовими документами, в яких зазначалося, що заявки на отримання ліцензій були подані, але не були розглянуті федеральним урядом протягом місяців.

Загострення на Близькому Сході

Ізраїльська армія протягом останнього місяця ліквідувала кількох лідерів ісламських угруповань, яких підтримує Іран. 31 липня в Тегерані було вбито керівника іранського Корпусу вартових ісламської революції Ісмаїла Ганію.

А 27 вересня ізраїльські ВПС завдали удару по передмістю Бейрута, вбивши лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. У відповідь Іран випустив 180 ракет по Ізраїлю, але без значних втрат.

Прем'єр-міністр Нетаньяху пообіцяв відповісти, включно з можливими ударами по іранських нафтових і ядерних об'єктах.

Байден намагається відмовити Ізраїль від реалізації таких планів, щоб не напружувати ситуацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф ШольцІзраїль