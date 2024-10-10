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Шольц сделал заявление о поставках оружия Израилю

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Германия в дальнейшем будет продолжать предоставление оружия Израилю. Такое решение приняло германское правительство.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Tagesschau.

"Мы поставляли и будем поставлять оружие. Мы приняли решение в правительстве, которое также обеспечит дальнейшие поставки в ближайшем будущем", - заявил Шольц.

Следует также напомнить, что недавно коалиционное объединение ХДС/ХСС обвиняло германское правительство в неспособности поддержать Израиль.

Как заявил Мерц, "большое количество компаний" обратилось с письменными документами, в которых отмечалось, что заявки на получение лицензий были поданы, но не были рассмотрены федеральным правительством в течение месяцев.

Обострение на Ближнем Востоке

Израильская армия в течение последнего месяца ликвидировала нескольких лидеров исламских группировок, поддерживаемых Ираном. 31 июля в Тегеране был убит руководитель иранского Корпуса стражей исламской революции Исмаила Гания.

А 27 сентября израильские ВВС нанесли удар по пригороду Бейрута, убив лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. В ответ Иран выпустил 180 ракет по Израилю, но без значительных потерь.

Премьер-министр Нетаньяху пообещал ответить, включая возможные удары по иранским нефтяным и ядерным объектам.

Байден пытается отказать Израиль от реализации таких планов, чтобы не напрягать ситуацию.

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Олаф ШольцИзраиль