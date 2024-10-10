Шольц сделал заявление о поставках оружия Израилю

Германия в дальнейшем будет продолжать предоставление оружия Израилю. Такое решение приняло германское правительство.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Tagesschau.
"Мы поставляли и будем поставлять оружие. Мы приняли решение в правительстве, которое также обеспечит дальнейшие поставки в ближайшем будущем", - заявил Шольц.
Следует также напомнить, что недавно коалиционное объединение ХДС/ХСС обвиняло германское правительство в неспособности поддержать Израиль.
Как заявил Мерц, "большое количество компаний" обратилось с письменными документами, в которых отмечалось, что заявки на получение лицензий были поданы, но не были рассмотрены федеральным правительством в течение месяцев.
Израильская армия в течение последнего месяца ликвидировала нескольких лидеров исламских группировок, поддерживаемых Ираном. 31 июля в Тегеране был убит руководитель иранского Корпуса стражей исламской революции Исмаила Гания.
А 27 сентября израильские ВВС нанесли удар по пригороду Бейрута, убив лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. В ответ Иран выпустил 180 ракет по Израилю, но без значительных потерь.
Премьер-министр Нетаньяху пообещал ответить, включая возможные удары по иранским нефтяным и ядерным объектам.
Байден пытается отказать Израиль от реализации таких планов, чтобы не напрягать ситуацию.
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