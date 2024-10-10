Шольц сделал заявление о поставках оружия Израилю

"Мы поставляли и будем поставлять оружие. Мы приняли решение в правительстве, которое также обеспечит дальнейшие поставки в ближайшем будущем", - заявил Шольц.

Следует также напомнить, что недавно коалиционное объединение ХДС/ХСС обвиняло германское правительство в неспособности поддержать Израиль.

Как заявил Мерц, "большое количество компаний" обратилось с письменными документами, в которых отмечалось, что заявки на получение лицензий были поданы, но не были рассмотрены федеральным правительством в течение месяцев.