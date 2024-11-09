Шольц зробив важливу заяву про переговори України та РФ

Жодних переговорів щодо війни в Україні без участі України не може бути. Також країни ЄС і надалі мають допомагати країні проти агресії РФ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Є один принцип, з яким погоджуються майже всі - нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Про це не можна домовитися через голови українців. Тому, на мій погляд, має бути дуже-дуже чітко, що ми обговорюємо все, що необхідно для майбутнього з цієї точки зору", - сказав він.
Крім цього, Шольц наголосив, що необхідно і надалі допомагати Україні проти агресії РФ, бо, на його думку, "це дуже важливо".
"На Україну напали. Вона вирішила бути європейською державою, державою, яка належить до Європейського Союзу та його цінностей демократії та верховенства права. Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський союз та на цілі та цінності, які ми маємо", - констатував канцлер.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вперше висловлюється про війну в Україні.
Так, буквально у вересні Шольц заявив, що настав момент для дискусій про завершення війни в Україні. За його словами, Німеччина постарається робити все для підтримки України і вже настав момент для обговорення того, якнайшвидше досягти миру.
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