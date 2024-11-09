Шольц сделал важное заявление о переговорах Украины и РФ

"Есть один принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и дальше. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения", – сказал он.

Кроме этого, Шольц подчеркнул, что необходимо и дальше помогать Украине против агрессии РФ, потому что, по его мнению, "это очень важно".

"На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенству права. Я думаю, что если что-то стало понятно в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский союз и на цели и ценности, которые у нас есть", - констатировал канцлер.