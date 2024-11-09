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Шольц сделал важное заявление о переговорах Украины и РФ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Никаких переговоров о войне в Украине без участия Украины не может быть. Также страны ЕС и дальше должны помогать стране против агрессии РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

"Есть один принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и дальше. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения", – сказал он.

Кроме этого, Шольц подчеркнул, что необходимо и дальше помогать Украине против агрессии РФ, потому что, по его мнению, "это очень важно".

"На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенству права. Я думаю, что если что-то стало понятно в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский союз и на цели и ценности, которые у нас есть", - констатировал канцлер.

Заявления Шольца про войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не впервые высказывается о войне в Украине.

Так, буквально в сентябре Шольц заявил, что настал момент для дискуссий о завершении войны в Украине. По его словам, Германия постарается делать все для поддержки Украины и уже настал момент для обсуждения того, как можно быстрее достичь мира.

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Российская ФедерацияВойна в УкраинеОлаф Шольц