UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц знову заявив про неприпустимість зіткнення НАТО та РФ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не можна допустити необережних кроків, які призведуть до прямого зіткнення НАТО та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Шольца в інтерв'ю Welt.

На питання, чи боїться німецький канцлер, що війна Росії проти України переросте у світову війну, Шольц відповів: "

Нагадаємо, раніше в Росії знову пригрозили наближенням прямого зіткнення з НАТО через постачання Сполученими Штатами Україні озброєння та військової техніки.

Як відомо, у РФ неодноразово загрожували застосуванням ядерної зброї. У відповідь на це низка країн - членів Північноатлантичного альянсу попередили президента РФ Володимира Путіна про "серйозні наслідки", якщо він піде на такий крок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація