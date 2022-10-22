Шольц знову заявив про неприпустимість зіткнення НАТО та РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не можна допустити необережних кроків, які призведуть до прямого зіткнення НАТО та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Шольца в інтерв'ю Welt .

На питання, чи боїться німецький канцлер, що війна Росії проти України переросте у світову війну, Шольц відповів: "

Нагадаємо, раніше в Росії знову пригрозили наближенням прямого зіткнення з НАТО через постачання Сполученими Штатами Україні озброєння та військової техніки.

Як відомо, у РФ неодноразово загрожували застосуванням ядерної зброї. У відповідь на це низка країн - членів Північноатлантичного альянсу попередили президента РФ Володимира Путіна про "серйозні наслідки", якщо він піде на такий крок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.