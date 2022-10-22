Шольц вновь заявил о недопустимости столкновения НАТО и РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить неосторожных шагов, которые приведут к прямому столкновению НАТО и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Шольца в интервью Welt .

На вопрос, боится ли немецкий канцлер, что война России против Украины перерастет в мировую войну, Шольц ответил: "

Напомним, ранее в России снова пригрозили приближением прямого столкновения с НАТО из-за поставок Соединенными Штатами Украине вооружения и военной техники.

Как известно, в РФ неоднократно угрожали применением ядерного оружия. В ответ на это ряд страны - членов Североатлантического альянса предупредили президента РФ Владимира Путина о "серьезных последствиях", если он пойдет на такой шаг.

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