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Шольц заявив, що Росія не виграє у війні проти України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Російська Федерація не виграє війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bundeskanzler.

За його словами, всі бачать жахливі картини війни, яку РФ розпочала проти України, чують новини про руйнування, про багато смертей.

"Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну", - заявив канцлер.

Шольц додав, що і Німеччина та Європа в цілому, мають виграти при цьому свої "битви" в розв’язаній президентом РФ Володимиром Путіним війні.

"Окрім безпосереднього фронту, є багато інших полів битв, зокрема голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, для людей Південної Америки, Азії. І тому було зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, щоб не було голоду", - додав Шольц.

Нагадаємо, Шольц заявив, що "референдуми", які росіяни хочуть організувати на непідконтрольних Україні територіях, не можуть бути визнані.

Також, Шольц назвав актом розпачу часткову мобілізацію у Росії.

Раніше, Шольц назвав Росію найбільшою загрозою НАТО і зробив заяву щодо армії Німеччини.

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