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Шольц заявив, що РФ втратила на війні проти України понад 350 тисяч загарбників

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує DW.

Шольц заявив, що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Володимир Путін вбиває мирних жителів, а також відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів.

"За нашими даними - хоча точні цифри невідомі - 350 тисяч російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше", - сказав канцлер Німеччини.

 

Що ще відомо про втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 571 тисячу окупантів, а також тисячі одиниць техніки. Йдеться про не лише броньовану техніку, але й про авіацію та кораблі.

Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1230 російських загарбників.

Російський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні.

Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія хоче до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Він наголосив, що окупанти все ще мають перевагу у техніці.

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