Шольц заявив, що РФ втратила на війні проти України понад 350 тисяч загарбників

Що ще відомо про втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 571 тисячу окупантів, а також тисячі одиниць техніки. Йдеться про не лише броньовану техніку, але й про авіацію та кораблі.

Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1230 російських загарбників.

Російський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні.

Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія хоче до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Він наголосив, що окупанти все ще мають перевагу у техніці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.