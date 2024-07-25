Шольц заявил, что РФ потеряла на войне против Украины более 350 тысяч захватчиков

Что еще известно о потерях России

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 571 тысячи оккупантов, а также тысячи единиц техники. Речь идет не только о бронированной технике, но и об авиации и кораблях.

Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1230 российских захватчиков.

Российский режим скрывает потери оккупационных войск в Украине.

Добавим, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия хочет до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. Он подчеркнул, что оккупанты все еще имеют преимущество в технике.

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