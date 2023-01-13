Шольц заявив, що Німеччина ретельно зважуватиме кожен крок при поставці зброї

Як зазначає видання, Шольц наголосив, що він збирається консультуватися зі своїми союзниками щодо подальших поставок зброї в Україну, попри зростаючий тиск щодо схвалення бойових танків німецького виробництва для Києва.

"Після вторгнення Росії Німеччина надала Україні значну військову допомогу, включаючи гаубиці, самохідні зенітні установки Gepard і першу з чотирьох зенітно-ракетних систем IRIS-T. Минулого тижня вона оголосила, що надішле 40 бронетранспортерів Marder - крок, який відбувся разом із аналогічними кроками США та Франції, а також ракетну батарею ППО Patriot", - пише Sky News.

Критики обережної поведінки німецкого канцлера, навіть з правлячої коаліції Бундестагу, продовжують наполягати на швидкій поставці важких бойових танків Leopard 2. Однак, як зазначає видання, Шольц роздратований тим, що дискусію щодо танків у Німеччині використовують для нападок на його уряд. Він обережно ставиться до такого тиску, наполягаючи на тому, що Німеччина не піде на такі поставки самостійно, і вказуючи на необхідність гарантувати, що НАТО не стане стороною війни з Росією.

"Також є тиск з-за кордону: президент Польщі заявив у середу, 11 січня, що його країна хоче відправити в Україну роту танків Leopard - 14 одиниць, але цей крок можливий лише як елемент більшої міжнародної коаліції танкової допомоги.

Варшаві також знадобиться дозвіл Німеччини на відправку автомобілів німецького виробництва. У четвер, 12 січня, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, який не є членом партії Шольца, заявив, що їхня країна не повинна перешкоджати, якщо інші країни ухвалять рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення прийме Німеччина", - зауважує видання.

Водночас, на запитання, чи готова Німеччина зараз поставити Україні танки Leopard 2, Шольц відповів довгим списком того, що Німеччина надала в координації із союзниками, і сказав, що Берлін збереже свою "лідируючу позицію" як один із головних прихильників Києва. При цьому канцлер дав зрозуміти, що не має наміру поспішати з такими серйозними речами, які мають відношення до миру та війни, до безпеки Німеччини та Європи.

"Ми завжди діємо в тісній консультації та ретельно зважуємо кожен крок. Більшість у Німеччині підтримує спокійне, виважене та обережне прийняття рішень його урядом", - констатував Шольц.