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Шольц заявив, що Німеччина нічого не знала про операцію ЗСУ у Курській області

Середа 21 серпня 2024 20:38
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Шольц заявив, що Німеччина нічого не знала про операцію ЗСУ у Курській області Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не консультувалася з Берліном щодо своєї операції у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Водночас, Шольц вважає, що операція ЗСУ буде обмежена в часі та території, а Берлін уважно стежить за подальшим розвитком подій навколо Курської області.

"Україна підготувала свою військову операцію в Курській області дуже таємно і без зворотного зв'язку, що, безумовно, пов'язано з ситуацією.мЦе дуже обмежена операція з точки зору простору і, ймовірно, також з точки зору часу", - сказав Шольц.

Він також заявив, що Німеччина і надалі буде підтримувати Україну попри суперечки, які виникли останніми днями.

Наступ ЗСУ у Курській області

Операція Збройних Сил України в Курській області Росії почалася у серпні 2024 року і спрямована на зменшення російських обстрілів українських прикордонних регіонів. Українські війська взяли під контроль частини території Курської області. Цей наступ мав на меті не лише захист мирного населення України від артилерійських обстрілів, але й створення буферної зони на території Росії.

Українські сили створили військову комендатуру у Курській області.

Детальніше про те, чого чекати від операції Сил оборони у Курській області та як це може змінити війну - у нашому матеріалі.

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Курська область Війна в Україні Олаф Шольц
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