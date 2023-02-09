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Шольц заявив, що з країн ЄС найбільше допомагає Україні Німеччина

Фото: Шольц заявив, що з країн ЄС найбільше допомагає Україні Німеччина (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна отримає багато підтримки від різних країн Європейського Союзу. Однак найбільше її надає Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, пише CNN.

За його словами, Німеччина надає Україні найбільше фінансової та гуманітарної допомоги. Окрім цього йде конкретна підтримка України у питаннях, коли справа доходить до поставок зброї.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у захисті її незалежності та цілісності стільки, скільки буде потрібно", - додав Шольц.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перший батальйон Leopard 2, який зазвичай складається з 31 танка, можуть доставити в Україну у березні чи квітні цього року.

Нагадаємо, 7 лютого, у Бундесвері запевнили, що Німеччина доставить танки Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня.

Також ми писали, що Німеччина пообіцяла передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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Гуманітарна допомогаЗбройні сили УкраїниОлаф Шольц