Шольц заявив, що деякі країни бачать "подвійні стандарти Заходу" щодо війни в Україні

Він нагадав, що Індія, Південна Африка та В'єтнам утрималися від заклику до Росії припинити вторгнення в Україну на Генеральній Асамблеї ООН у лютому. Це пов'язано з тим, що вони "борються з нерівним застосуванням" західних "принципів".

"Вони очікують представництва на рівних умовах і припинення подвійних стандартів Заходу", - сказав Шольц.

Він також зауважив, що ці вимоги необхідно розглянути, якщо Захід хоче "заохотити" країни Азії, Африки та Америки "приєднатися до нас у побудові і захисті стабільного світового порядку".

Канцлер Німеччини заявив, що G7 потрібно зробити все необхідне для створення "безпечних і стійких економік, заснованих на партнерстві з Глобальним Півднем".

"Я також залишаюся особисто відданим роботі над створенням більш інклюзивного, більш справедливого світового порядку, особливо коли мова йде про сусідній континент - Африку", - сказав Шольц.