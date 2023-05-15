Шольц заявил, что некоторые страны видят "двойные стандарты Запада" по войне в Украине

Он напомнил, что Индия, Южная Африка и Вьетнам воздержались от призыва России прекратить вторжение в Украину на Генеральной Ассамблее ООН в феврале. Это связано с тем, что они "борются с неравным применением" западных "принципов".

"Они ожидают представительства на равных условиях и прекращения двойных стандартов Запада", – сказал Шольц.

Он также отметил, что эти требования необходимо рассмотреть, если Запад хочет "поощрить" страны Азии, Африки и Америки "присоединиться к нам в построении и защите стабильного мирового порядка".

Канцлер Германии заявил, что G7 нужно сделать все необходимое для создания "безопасных и устойчивых экономик, основанных на партнерстве с Глобальным Югом".

"Я также остаюсь лично преданным работе над созданием более инклюзивного, более справедливого мирового порядка, особенно когда речь идет о соседнем континенте - Африке", - сказал Шольц.