В Індії заявили про необхідність самозабезпечення озброєнням на тлі війни в Україні

Основний урок війни в Україні для Індії полягає в тому, що країна має бути самодостатньою у забезпеченні себе озброєннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу оборони Індії генерала Аніла Чаухана, яку приводить The Economic Times.

"Кожен конфлікт має перспективи - політичні, економічні та дипломатичні", - сказав Чаухан, вказавши, що війна в Україні дає змогу отримати відразу кілька уроків.

Він зазначив, що Індія повинна бути самодостатньою у виробництві озброєнь, а не чекати на постачання з інших країн.

"Кожна нація готується до непередбачених обставин. Нині людство живе у нестабільному світі", - сказав генерал.