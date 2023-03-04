ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Індії заявили про необхідність самозабезпечення озброєнням на тлі війни в Україні

Новость на русском →
Індія, Субота 04 березня 2023 01:16
В Індії заявили про необхідність самозабезпечення озброєнням на тлі війни в Україні Фото: В Індії заявили про необхідність самозабезпечення озброєнням на тлі війни в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Основний урок війни в Україні для Індії полягає в тому, що країна має бути самодостатньою у забезпеченні себе озброєннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника штабу оборони Індії генерала Аніла Чаухана, яку приводить The Economic Times.

"Кожен конфлікт має перспективи - політичні, економічні та дипломатичні", - сказав Чаухан, вказавши, що війна в Україні дає змогу отримати відразу кілька уроків.

Він зазначив, що Індія повинна бути самодостатньою у виробництві озброєнь, а не чекати на постачання з інших країн.

"Кожна нація готується до непередбачених обставин. Нині людство живе у нестабільному світі", - сказав генерал.

Нагадаємо, що Сполучені Штати вперше на цьому тижні доставили до Індії свій найпередовіший винищувач F-35 разом з F-16. Таким чином Вашингтон схиляє країну до того, аби вона перестала купувати зброю у РФ.

Індія, можливо, вже випередила Китай за чисельністю населення, свідчать оцінки World Population Review (WPR), незалежної організації, яка займається переписом населення та демографією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін