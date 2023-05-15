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Шольц заявив, що деякі країни бачать "подвійні стандарти Заходу" щодо війни в Україні

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Німеччина, Понеділок 15 травня 2023 20:07
Шольц заявив, що деякі країни бачать "подвійні стандарти Заходу" щодо війни в Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Деякі країни вбачають "подвійні стандарти Заходу" щодо війни в Україні. Саме тому вони утримались від заклику до Росії припинити вторгнення в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише CNN.

Він нагадав, що Індія, Південна Африка та В'єтнам утрималися від заклику до Росії припинити вторгнення в Україну на Генеральній Асамблеї ООН у лютому. Це пов'язано з тим, що вони "борються з нерівним застосуванням" західних "принципів".

"Вони очікують представництва на рівних умовах і припинення подвійних стандартів Заходу", - сказав Шольц.

Він також зауважив, що ці вимоги необхідно розглянути, якщо Захід хоче "заохотити" країни Азії, Африки та Америки "приєднатися до нас у побудові і захисті стабільного світового порядку".

Канцлер Німеччини заявив, що G7 потрібно зробити все необхідне для створення "безпечних і стійких економік, заснованих на партнерстві з Глобальним Півднем".

"Я також залишаюся особисто відданим роботі над створенням більш інклюзивного, більш справедливого світового порядку, особливо коли мова йде про сусідній континент - Африку", - сказав Шольц.

Нагадаємо, раніше у березні в Індії заявили про необхідність самозабезпечення озброєнням на фоні війни в Україні.

Також повідомлялося, що нещодавно США доставили до Індії свій найпередовіший винищувач F-35 разом із F-16. Таким чином Вашингтон схиляє країну до того, щоб вона перестала купувати зброю у РФ.

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