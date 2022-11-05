UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц заявив, що ядерний удар по Україні буде "червоною лінією"

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, яку приводить телеслужба Tagesschau.

"Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті", - сказав Шольц

Канцлер закликав Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде, бо це межа, яку не можна переходити. У п'ятницю під час візиту до Китаю канцлер ФРН наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні. За словами Шольца, він і голова КНР Сі Цзіньпін єдині на думці, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні.

При цьому, відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіна, глава уряду ФРН зазначив, що переконати голову КНР Сі Цзіньпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні було достатньою причиною для поїздки.

Раніше у РФ обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну.

У разі застосування Росією ядерної зброї компонентів у війні проти України Кремль отримає серйозну міжнародну відповідь.

Країни Заходу використовують усі засоби, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні