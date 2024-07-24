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Шольц заявив про плани переобиратися на посаду канцлера Німеччини у 2025 році

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про свій намір брати участь у виборчій кампанії 2025 року як кандидат у канцлери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit Online.

"Ми всі сповнені рішучості йти на наступні загальні вибори разом і перемогти. Я буду балотуватися на пост канцлера, щоб знову стати канцлером", - заявив він. 

Наступні загальні вибори в Німеччині, як очікується, відбудуться 28 вересня 2025 року.

Олаф Шольц (член Соціал-демократичної партії Німеччини) обійняв посаду канцлера Німеччини 2021 року. На цій посаді він змінив Ангелу Меркель, яка була німецьким канцлером із 2005 року. До посади глави уряду Німеччини Шольц протягом трьох років очолював Міністерство фінансів. При цьому з березня 2018 року до грудня 2019 року також був заступником глави СДПН.

Раніше Шольц заявив, що підтримка України є питанням історичної відповідальності Німеччини.

При цьому канцлер зазначив, що влада Німеччини не може підтримати припинення вогню в Україні у разі, якщо це означатиме капітуляцію Києва.

Водночас Шольц вважає, що Росія могла б завершити війну в Україні вже сьогодні чи будь-якої миті. Однак РФ відмовилася від цього.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України